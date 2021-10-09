Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему команда приняла решение заменить двигатель на машине Льюиса Хэмилтона.

«Это было не стратегическим решением, нам пришлось пойти на это. Мы видели, что показатели двигателя внутреннего сгорания выглядят не очень многообещающе, а сейчас любой сход в гонке может убить все шансы на чемпионство. Мы понимаем, что именно стало причиной проблем в работе двигателя, продолжаем анализировать ситуацию, чтобы знать, как избежать этого в будущем. Новый двигатель внутреннего сгорания должен выдержать до конца сезона», — приводит Sky Sports слова Вольффа.

«Мерседес» не полностью заменил силовую установку на болиде Хэмилтона, поставив лишь новый двигатель внутреннего сгорания. Благодаря этому британец не стартует с последнего ряда на «Гран-при Турции», а потеряет лишь 10 позиций на старте.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября. Сегодня, 9 октября состоится квалификация, начало — в 15.00 (мск).