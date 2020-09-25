В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтон занял 19-е место в первой практике «Гран-при России»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему пилот команды и лидер личного зачета Льюис Хэмилтон показал лишь 19-е время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при России».

— Сегодня трасса в очень странном состоянии, — приводит Sky Sports слова Эллисона. — Заблокировать шину и испортить комплект было очень просто. Оба наших пилота столкнулись с этой проблемой, в результате мы не собрали почти никаких данных о комплектах «медиум» и «хард». К тому же, Льюису пришлось тяжело и на мягком комплекте. Одна ошибка, одно заблокированное колесо — и попытка окончена. Это была не лучшая для нас сессия.