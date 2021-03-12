В «Мерседесе» не знают причину поломки коробки передач болида

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пока не смогла обнаружить причины поломки коробки передач в ходе первого дня предсезонных тестов.

«У нас случились проблемы с коробкой передач, они взялись из ниоткуда. Мы еще не готовы их объяснить. Если дальше нам удастся поработать без проблем, то, думаю, мы наверстаем упущенное. Если снова столкнемся с проблемами, то, очевидно, мы мало что сможем сделать за три дня тестов», — приводит The Race слова Вольфа.

12 марта болид «Мерседеса» сломался во время первого дня предсезонных тестовых заездов «Формулы-1». Пилот команды Валттери Боттас провел лишь один полноценный круг за рулем машины, не установив времени. На машине обнаружили проблемы с коробкой передач. Команда сообщила, что возобновит тесты после ее замены.

Предсезонные тесты «Формулы-1» проходят с 12 по 14 марта в Бахрейне.