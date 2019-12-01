В «Мерседесе» не переживают по поводу возможных переговоров Хэмилтона с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подчеркнул, что не будет удерживать Льюиса Хэмилтона от рассмотрения предложения «Феррари», если такое поступит. Ранее в итальянской команде заявили, что позитивно воспринимают тот факт, что британец будет свободным от контракта после 2020 года.

— Это совершенно свободный мир. Я понимаю, что каждый должен изучить все варианты развития карьеры и принять лучшее для себя решение, — цитирует F1i Вольффа. — Это касается и пилотов, конечно. Я не чувствую напряжения от этой истории. Нам нужно просто обеспечивать гонщиков лучшей машиной. Если все получится, то я уверен, что у нас будет всегда лучший состав пилотов. И все указывает на то, что наши отношения с Хэмилтоном будут продолжены. Хотя в жизни всякое бывает.