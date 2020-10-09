В «Мерседесе» исключили возможность поставки двигателей «Ред Буллу»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда не рассматривает возможность поставки двигателей «Ред Буллу». Напомним, что нынешний поставщик силовых установок для австрийской команды, «Хонда», объявил об уходе из «Формулы-1» после сезона-2021.

— Мы уже обслуживаем четыре команды, — приводит GPBlog слова Вольффа. — Поэтому мы не сможем поставлять двигатели «Ред Буллу». Мы не можем обеспечивать силовыми установками весь пелотон, у нас просто нет такой возможности.