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В «Мерседесе» исключили возможность поставки двигателей «Ред Буллу»

14:58

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что команда не рассматривает возможность поставки двигателей «Ред Буллу». Напомним, что нынешний поставщик силовых установок для австрийской команды, «Хонда», объявил об уходе из «Формулы-1» после сезона-2021.

— Мы уже обслуживаем четыре команды, — приводит GPBlog слова Вольффа. — Поэтому мы не сможем поставлять двигатели «Ред Буллу». Мы не можем обеспечивать силовыми установками весь пелотон, у нас просто нет такой возможности.

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