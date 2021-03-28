В «Мерседес» заявили, что «Ред Булл» подготовил более мощный двигатель на новый сезон «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что «Ред Булл» обладает более мощным мотором, чем болиды его команды. Поставщиком двигателей для «Ред Булл» является «Хонда».

«В «Хонде» проделали отличную работу, создали силовую установку, которая невероятно конкурентоспособна. Мы отстаем, у нас нет другого выбора, кроме как отыгрываться. Уверен, что мы справимся с этой задачей. Я не удивлен прогрессу «Ред Булл», рад за эту команду», — приводит The Race слова Вольффа.

Гонка «Гран-при Бахрейна» пройдет сегодня, 28 марта. Начало — в 18.00. Первое место в квалификации занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, третьим стал его партнер по команде, Валттери Боттас.