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В «Мерседес» прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла

13:16
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал решение заменить заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона на пилота «Уильямс» Джорджа Расселла.

— Джорджу будет непросто перейти с болида «Уильямс» на наш W11, но он готов к гонкам и понимает, как шины 2020 года работают с нынешним поколением болидов, — приводит пресс-служба «Мерседес» слова Вольффа. — В этом году Расселл отлично выступает и играет важную роль в прогрессе своей команды. Я уверен, что он хорошо выступит вместе с Боттасом.

Вольфф отметил, что выступление Расселла станет важным показателем для «Мерседес», поскольку в составе «серебряных стрел» впервые выступит воспитанник академии команды. Также, он пожелал скорейшего выздоровления Хэмилтону.

Расселл заменит Хэмилтона на «Гран-при Сахира», который пройдет с 4 по 6 декабря в Бахрейне.

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