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30 марта, 23:36

В Майами состоится парад руководителей команд «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Парад пилотов — традиционное событие на каждом этапе «Формулы-1». За несколько часов до старта все гонщики собираются на передвижной платформе и проезжают круг по трассе, приветствуя болельщиков на трибунах.

Организаторы «Гран-при Майами» решили пойти дальше и помимо парада пилотов провести парад руководителей команд, сообщает Autosport. Все десять руководителей будут представлены болельщикам перед стартом.

Дебютный «Гран-при Майами» на городской трассе вокруг спортивного комплекса Hard Rock Stadium пройдет 6-8 мая.

Формула-1
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