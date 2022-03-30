В Майами состоится парад руководителей команд «Формулы-1»

Парад пилотов — традиционное событие на каждом этапе «Формулы-1». За несколько часов до старта все гонщики собираются на передвижной платформе и проезжают круг по трассе, приветствуя болельщиков на трибунах.

Организаторы «Гран-при Майами» решили пойти дальше и помимо парада пилотов провести парад руководителей команд, сообщает Autosport. Все десять руководителей будут представлены болельщикам перед стартом.

Дебютный «Гран-при Майами» на городской трассе вокруг спортивного комплекса Hard Rock Stadium пройдет 6-8 мая.