В «Макларене» считают, что из-за коронавируса «Формула-1» может потерять до четырех команд

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун предположил, как коронавирус отразится на «Формуле-1». Из-за пандемии старт сезона был отложен до лета.

— Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да, — приводит слова Брауна BBC. — На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры, — приводит слова Брауна BBC. — Поэтому я полагаю, что «Формула-1» сейчас находится в очень хрупком положении.

У вас есть на все 150 миллионов долларов в бюджете. И подавляющее большинство, включая одну из крупных команд, готовы тратить меньше.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.