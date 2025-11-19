В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения перед этапом «Формулы-1»

В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения, которое может произойти во время этапа «Формулы-1», сообщает Racing News 365 со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы.

По данным источника, Лас-Вегас входит в зону, на которую распространяется предупреждение о наводнении после обильных осадков. Существует 30-процентная вероятность ливней перед первой сессией свободных заездов «Гран-при Лас-Вегаса», которая пройдет в ночь на 21 ноября. Остальная часть этапа должна будет обойтись без осадков.

«Гран-при Лас-Вегаса» станет третьим и заключительным этапом «Формулы-1» в США в 2025 году. Свободные заезды, квалификация и гонка пройдут вечером по американскому времени при искусственном освещении.

«Гран-при Лас-Вегаса» пройдет с 28 по 30 ноября. Лидером личного зачета «Формулы-1» за 3 этапа до конца сезона-2025 является пилот «Макларен» Ландо Норрис (390 очков). Второе место занимает его партнер по команде Оскар Пиастри (366), на третьей строчке — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (341).