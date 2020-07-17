«В квалификации все будет куда плотнее». Хэмилтон подвел итог пятничных тренировок

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итог пятничных свободных практик на «Гран-при Венгрии». В первой из них он стал лидером, а во второй, которая прошла под дождем, не показал зачетное время.

«Я не делал бы серьезных выводов, — цитирует Хэмилтона Motorsport.com. — Каждый работал по своей программе, со своими настройками крыльев, количеством топлива, режимом мотора и так далее. Мы сделали то, что требовалось нам, и все прошло успешно. Думаю, в субботней тренировке и квалификации все будет куда плотнее».

Мы изменили кое-что в машине, а потом пошел дождь. Теперь надо ждать следующей сухой сессии. Не бывает идеальных машин, не бывает идеальных гонщиков, — объяснил он. — Мы просто должны опираться на тот базис, который у нас есть.

Машина хороша, но мы по-прежнему продолжаем познавать ее. Пытаемся разобраться в нюансах, меняем что-то, чтобы двигаться дальше. В Австрии под дождем все прошло прекрасно. Здесь все немного иначе. Прижимной силы больше, но трасса гораздо более скользкая.

Если в квалификации пойдет дождь, все будет не так, как на прошлой неделе. Возможно, что мне вновь удастся хорошо справиться, кто знает. Посмотрим, что будет".

Квалификация состоится 18 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.