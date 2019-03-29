В квалификации "Формулы-1" может появиться четвертый сегмент

Руководство и стратегическая группа "Формулы-1" обсудили идею перехода к квалификации, состоящей из четырех сегментов. Изменения могут вступить в силу в 2020 году.

Новый формат предусматривает поэтапное исключение из квалификации четырех пилотов по итогам каждого сегмента. В финальном заезде останется восемь участников, сообщает AutoSport.com. Отметим, что предложение не было вынесено на голосование, но идея может быть одобрена.

Остается вопрос с тем, как регламентировать использование шин. Команды обсуждают, сколько комплектов будут иметь в распоряжении пилоты и на каких шинах должны будут стартовать участники четвертого сегмента.