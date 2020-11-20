В Италии хотят провести два «Гран-при» в 2021 году

Президент национального итальянского автоклуба ACI Анджело Стикки Дамиани заявил о стремлении заполучить вторую итальянскую гонку «Формулы-1» в 2021 году, сообщает Autosport.

Этап на автодроме имени Энцо и Дино Феррари может пройти в последний уик-энд апреля, на который изначально был запланирован «Гран-при Вьетнама», который недавно был отменен.

Дамиани сделал это заявление в связи с его очередным переизбранием на пост президента ACI, который он будет занимать в следующий четырёхлетний период до 2024 года.