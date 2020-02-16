В интернете опубликовали фото нового болида «Рейсинг Пойнт» до официальной презентации
12:35
Twitter F1 Colours опубликовал фото нового болида команды «Рейсинг Пойнт» на сезон-2020 года. Его презентация состоится завтра, 17 февраля.
SportPesa gone! And so the Racing Point livery reverts to what might be the best version of the pink scheme yet... pic.twitter.com/3XycgI1DdO— F1 Colours (@f1colours) February 15, 2020
Новая машина розового цвета. На нее нанесен логотип BWT — компании, производящей системы очистки воды.
Ранее стало известно, что «Рейсинг Пойнт» сменит название на «Астон Мартин» в 2021 году.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...