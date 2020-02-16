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В интернете опубликовали фото нового болида «Рейсинг Пойнт» до официальной презентации

12:35
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Twitter F1 Colours опубликовал фото нового болида команды «Рейсинг Пойнт» на сезон-2020 года. Его презентация состоится завтра, 17 февраля.

Новая машина розового цвета. На нее нанесен логотип BWT — компании, производящей системы очистки воды.

Ранее стало известно, что «Рейсинг Пойнт» сменит название на «Астон Мартин» в 2021 году.

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