В «Хаас» оценили прогресс Мазепина и Шумахера к концу сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил прогресс Мика Шумахера и Никиты Мазепина в сезоне-2021.

«Думаю, 22 гонки в дебютном сезоне — это серьезный, но интересный вызов. Когда тебе 22 года — а Никите и Мику по 22 года — и ты справляешься с этим испытанием, то испытываешь потрясающие ощущения, но при этом много трудишься. Не стоит забывать, что им нужно делать на трассе, и они справляются со своими задачами. Конечно, мы знали, что будем не очень сильны с такими болидами, которые есть у нас сейчас. Мик и Никита почти всегда доезжали до финиша, они многому научились. Они адаптировались и прислушивались к команде, когда им говорили, что нужно делать что-то не так, как им хочется.



Я думаю, к концу сезона они оба будут довольны тем, чему научились, и используют эти знания в следующем году, потому что игра серьезно изменится в следующем сезоне. Нам нужно будет бороться за очки, это наша задача. В этом году наши гонщики учились и привыкали к «Формуле-1», а дальше нам нужно будет набирать очки», — приводит «Хаас» слова Штайнера.

Сезон-2021 является дебютным для Мазепина и Шумахера в «Королевских гонках». Оба пилота продолжат выступать за «Хаас» в 2022 году. Лучший результат Мазепина — 14-е место на «Гран-при Азербайджана», лучший результат Шумахера — 12-я строчка по итогам «Гран-при Венгрии».