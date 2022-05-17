В «Хаасе» не планируют серьезных обновлений на «Гран-при Испании»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда не планирует серьезных обновлений для болидов на «Гран-при Испании».

«Обычно Испания — очевидное место для того, чтобы привезти обновления. Думаю, некоторые команды планируют так поступить. Не знаю, насколько между нами будет большая разница после этого. Мы решили подождать немного дольше, думаю, наши болиды пока способны показывать хорошие результаты и без обновлений.

У нас будут серьезные обновления где-то через 4-5 этапов. Пока что я не знаю, как изменятся машины у соперников, но в следующий понедельник я точно буду знать намного больше, чем сейчас», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Штайнера.

«Гран-при Испании» пройдет с 20 по 22 мая. «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов с 15 очками в первых пяти этапах сезона-2022.