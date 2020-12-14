Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

В «Хаасе» не обеспокоены из-за Мазепина и его характера

15:45
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
Теги:

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что его не беспокоит эмоциональный характер Никиты Мазепина. 1 декабря россичянин подписал контракт с «Хаас», в текущем сезоне он выступал в «Формуле-2».

«Мы знаем об этой ситуации с Никитой, думаю, что смогу взять его под контроль. Я смотрю на его гоночный темп. В остальном же команда может ему помочь. Мы просто должны убедиться, что он не продолжит делать подобные вещи», — приводит ответ Штайнера Channel 4 в Twitter.

Ранее россиянин опубликовал скандальное видео в Instagram, после чего в «Хаасе» пообещали уладить эту ситуацию внутри команды.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир