В «Хаас» надеются, что Мик Шумахер скоро наберет первые очки в «Формуле-1»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил надежду на то, что Мик Шумахер в ближайшее время наберет свои первые очки в «Формуле-1».

«Не скажу, что за зиму Мик сделал серьезный шаг вперед, но он знает, что у него есть хорошие шансы набрать первые очки. Надеюсь, это случится как можно скорее, мы хотим, чтобы он тоже набирал очки. Шумахер становится более зрелым гонщиком», — приводит GPBlog слова Штайнера.

Шумахер выступает в «Формуле-1» с 2021 года. Его лучшим результатом является 11-е место на «Гран-при Бахрейна» в сезоне-2022.

В нынешнем сезоне немец ни разу не попал в десятку лучших на пяти этапах, в то время как его партнер по команде Кевин Магнуссен набрал 15 очков.