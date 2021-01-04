В «Хаасе» готовы дать Мазепину шанс на ошибку

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах новичков «Формулы-1» Никиты Мазепины и Мика Шумахера.

Россиянин и немец подписали контракты с американской командой перед началом сезона-2021. Ранее они выступали в «Формуле-2».

«Мы понимаем, что не будем сильны в 2021 году, мы должны набраться терпения. Мы выбрали правильный момент для смены пилотов, так как 2021 год будет переходным. И я уверен в этом решении. Ты учишься, когда действуешь, поэтому мы дадим Мазепину и Шумахеру возможность ошибиться.

Ситуация вокруг Мазепина? Мы решили этот вопрос внутри команды, я не хочу ничего говорить, так как боюсь, что мои слова могут использовать», — цитирует Штайнера Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.