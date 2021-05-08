В «Хаас» рассказали о проблемах Мазепина в управлении болидом

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о проблемах российского гонщика команды, Никиты Мазепина в работе с болидом.

«Наша машина нестабильна в поворотах, Мику Шумахеру удается справляться с этим лучше, чем Никите. Ему нужно чувствовать уверенность в том, что задняя часть болида устойчива. Мы должны помочь Никите, чтобы он чувствовал себя более уверенным. Если пилот не чувствует уверенность в своей машине, ему тяжело выступать. Это одна из проблем, которую мы пытаемся решить», — приводит Racefans слова Штайнера.

Мазепин показал худшее время по итогам первой и второй свободных практик «Гран-при Испании». Этап в Барселоне проходит с 7 по 9 мая.