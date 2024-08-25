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Сегодня, 13:12

В «Хаас» подтвердили, что выплатили спонсорский долг «Уралкалию»

Руслан Минаев
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Представитель команды Формулы-1 «Хаас» подтвердил выплату «Уралкалию» остатка спонсорских средств от расторгнутого контракта, сообщает GPblog.

В 2021 году за «Хаас» выступал российский пилот Никита Мазепин, отцом которого является бизнесмен Дмитрий Мазепин, заместитель председателя совета директоров «Уралкалия» в 2007-2022 годах. После расторжения контракта с россиянином «Уралкалий» потребовал от «Хаас» вернуть выплаченный спонсорский вклад.

Болид Никиты Мазепина. Команде «Формулы-1» грозит конфискация имущества. Все из-за долга перед российской компанией

В июне состоялся суд, по итогам которого «Хаас» обязали выплатить остаток спонсорских средств от расторгнутого договора, включая проценты и издержки на арбитраж, а так как этого не было сделано в течение двух месяцев, юристы «Уралкалия» потребовали от голландских властей конфисковать машины и оборудование команды после гоночного уик-энда.

Формула-1
Хаас
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