В «Хаас» опровергли слухи о переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер опроверг слухи о переходе пилота американской команды Мика Шумахера в «Альфа Ромео».

«Это все слухи, в «Формуле-1» так всегда. В данный момент все идет к тому, что мы начнем следующий сезон с той же парой пилотов, которая выступает за нас сейчас. Нам все еще нужно уточнить некоторые детали, но это не займет много времени. В остальном все уже ясно», — приводит RTL слова Штайнера.

Шумахер проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом 22-летнего немца в королевских гонках является 13 место по итогам «Гран-при Азербайджана».

Партнером Шумахера по команде является россиянин Никита Мазепин.