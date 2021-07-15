В «Хаас» опровергли слухи о переходе Мика Шумахера в «Альфа Ромео»
Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер опроверг слухи о переходе пилота американской команды Мика Шумахера в «Альфа Ромео».
«Это все слухи, в «Формуле-1» так всегда. В данный момент все идет к тому, что мы начнем следующий сезон с той же парой пилотов, которая выступает за нас сейчас. Нам все еще нужно уточнить некоторые детали, но это не займет много времени. В остальном все уже ясно», — приводит RTL слова Штайнера.
Шумахер проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Лучшим результатом 22-летнего немца в королевских гонках является 13 место по итогам «Гран-при Азербайджана».
Партнером Шумахера по команде является россиянин Никита Мазепин.
Дополнительная информация:
https://www.rtl.de/cms/formel-1-mick-schumacher-bleibt-2022-bei-haas-guenther-steiner-im-rtl-interview-soweit-alles-klar-4796059.html
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