В «Хаас» не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

Все четверо сотрудников команды «Хаас», у которых были признаки коронавируса, здоровы, сообщает Autosport.com.

Как сообщает издание, анализы всех четверых представителей американского коллектива на коронавирус дали отрицательные результаты. Специалисты уже покинули карантинную зону и могут вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что сотрудник «Макларена» сдал положительный анализ на коронавирус, в связи с чем английская команда снялась с «Гран-при Австралии», который должен состояться с 13 по 15 марта. Сообщается, что этап может быть отменен.