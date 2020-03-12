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В «Хаас» не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

16:23
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Все четверо сотрудников команды «Хаас», у которых были признаки коронавируса, здоровы, сообщает Autosport.com.

Как сообщает издание, анализы всех четверых представителей американского коллектива на коронавирус дали отрицательные результаты. Специалисты уже покинули карантинную зону и могут вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что сотрудник «Макларена» сдал положительный анализ на коронавирус, в связи с чем английская команда снялась с «Гран-при Австралии», который должен состояться с 13 по 15 марта. Сообщается, что этап может быть отменен.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61554-v-haas-ne-zafiksirovano-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom

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