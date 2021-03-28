В Госдуме отреагировали на решение Мазепина не преклонять колено в поддержку BLM

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение Никиты Мазепина не преклонять колено в поддержку BLM (Жизни черных важны, — «СЭ») перед стартом первой гонки в новом сезоне «Формулы-1» в Бахрейне.

«Это личное дело каждого, — сказал Свищев «СЭ». — Каждый сам выбирает преклонять колено или нет. И не стоит осуждать человека за то, что он преклонил колено или не сделал этого. Я не устану говорить о том, что пора прекратить делать из крупных спортивных мероприятий арены для политических битв. Не нужно делать какие-то политические акции, движения на спортивных состязаниях, потому что это опасно. На стадионы приходят десятки тысяч поклонников, которые видят политику в спорте. Мне кажется, что это какое-то навязывание своего мышления. Не надо через спорт пытаться добиться каких-то политических целей. Надо сделать спорт свободным от политики. Это очень важно».

Свищев также сравнил запрет на использование символики РФ с политическими акциями в спорте.

«Хочу напомнить очень важную вещь. Нам запретили флаг и гимн РФ, потому что это наша государственная символика, а на нас лежат санкции по решению CAS (Спортивный Арбитражный суд, — «СЭ»). При этом мы сами разрешаем проводить какие-то политические акции на территории спортивных стадионов», — добавил Свищев.

Перед стартом первой гонки «Формулы-1» в акции в поддержку BLM не приняли участие сразу 10 гонщиков. Преклонение колена — это знак солидарности, который направлен на борьбу с расизмом и неравенством.

(Артем Бухаев)