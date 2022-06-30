В «Формуле-1» заявили, что высказывания Экклстоуна контрастируют со спортивными ценностями
В «Формуле-1» отреагировали на высказывания бывшего главы гоночной серии Берни Экклстоуна.
Сегодня, 30 июня, 91-летний британец выступил в защиту президента России Владимира Путина.
«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей спорта», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы «Королевских гонок».
Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год, после чего покинул свой пост.
В 2014 году он присутствовал на первом в истории «Гран-при России» в Сочи и наблюдал за гонкой из одной ложи с Владимиром Путиным. После этого они неоднократно встречались на российских этапах «Королевских гонок».
Источник: https://tass.ru/sport/15084973
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