В «Формуле-1» заявили, что высказывания Экклстоуна контрастируют со спортивными ценностями

В «Формуле-1» отреагировали на высказывания бывшего главы гоночной серии Берни Экклстоуна.

Сегодня, 30 июня, 91-летний британец выступил в защиту президента России Владимира Путина.

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей спорта», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы «Королевских гонок».

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год, после чего покинул свой пост.

В 2014 году он присутствовал на первом в истории «Гран-при России» в Сочи и наблюдал за гонкой из одной ложи с Владимиром Путиным. После этого они неоднократно встречались на российских этапах «Королевских гонок».