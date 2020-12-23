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В «Формуле-1» ведут переговоры с Amazon

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри рассказал, что намерен продавать трансляции гонок не только по ТВ, но и на стриминговых сервисах Amazon Prime и Hulu.

«Мы вели предметное обсуждение с Amazon и другими глобальными цифровыми платформами. Они являются очень важным потенциальным партнёром для нас и дают возможность развивать и расширять наш бизнес», — приводит слова Кэри Autosport.

Кэри добавил, что переход на трансляции в Интернете — это поэтапный процесс, и при этом важно не потерять болельщиков, которые не привыкли к трансляциям на цифровой платформе.

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