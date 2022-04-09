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Сегодня, 20:48

В «Формуле-1» ужесточат правило проверки огнеупорного нижнего белья пилотов

Иван Шитик
Корреспондент
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Во время брифинга пилотов «Формулы-1», который прошел в Мельбурне, гонщиков предупредили в том числе и о том, что в ближайшее время их будут проверять на предмет использования надлежащего нижнего белья, сообщает Motorsport.

Этот элемент экипировки должен соответствовать стандартам ФИА и не представлять опасности в случае аварии с последующим пожаром. Однако у официальных лиц есть подозрение, что некоторые пилоты «Ф-1» выступают в неомологированном нижнем белье.

Обсуждение нижнего белья произошло после того, как в ФИА выпустили для гонщиков напоминание о недопустимости пилотитрования болидов с украшениями и пирсингом на теле.

Формула-1
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