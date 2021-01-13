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В «Формуле-1» опровергли информацию о сдвиге даты перехода на новый регламент

15:33
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В «Формуле-1» прокомментировали информацию о возможном переносе срока перехода на новый регламент.

«Все предположения о том, что мы перенесем дату перехода на новый регламент с 2022 на 2023 год неверны. Новый регламент разработан для повышения соревновательной составляющей, чтобы фанаты получили возможность видеть более плотные сражения на трассах. В сочетании с новым финансовым регламентом это создаст более здоровую и сильную бизнес-модель для гоночной серии», — приводит Autosport слова представителя «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что новый регламент может вступить в силу не в 2022, а в 2023 году из-за пандемии коронавируса.

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