В «Формуле-1» опровергли информацию о сдвиге даты перехода на новый регламент

В «Формуле-1» прокомментировали информацию о возможном переносе срока перехода на новый регламент.

«Все предположения о том, что мы перенесем дату перехода на новый регламент с 2022 на 2023 год неверны. Новый регламент разработан для повышения соревновательной составляющей, чтобы фанаты получили возможность видеть более плотные сражения на трассах. В сочетании с новым финансовым регламентом это создаст более здоровую и сильную бизнес-модель для гоночной серии», — приводит Autosport слова представителя «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что новый регламент может вступить в силу не в 2022, а в 2023 году из-за пандемии коронавируса.