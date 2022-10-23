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В «Формуле-1» опечалены известием о смерти владельца «Ред Булла»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Формулы-1» отреагировала на новость о том, что владелец и основатель «Ред Булла» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.

«Мы опечалены известием о смерти Дитриха Матешица. Соучредитель «Ред Булла» внес незабываемый вклад в «Формулу-1» и оставил неизгладимое наследие», — говорится в сообщении в Twitter.

Австрийский бизнесмен умер после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем конюшни Формулы-1, футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.

Формула-1
Ред Булл
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Владелец «Ред Булла» Матешиц скончался в возрасте 78 лет
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