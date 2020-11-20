В «Формуле-1» обнаружено три новых случая заражения коронавирусом

Международная автомобильная федерация сообщила о результатах тестирования на коронавирус за прошедшую неделю. Три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено у представителей команд «Формулы-1».

Имена зараженных не сообщаются. В период с 13 по 19 ноября у представителей «Формулы-1» были взяты 746 тестов на коронавирус.

Следующий этап чемпионата состоится с 26 по 29 ноября в Бахрейне.