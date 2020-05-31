Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

В «Формуле-1» могут заменить квалификацию на короткие гонки

14:54

Руководство «Формулы-1» предложило участникам проводить короткие 30-минутные гонки по субботам. Такие мини-заезды должны заменить квалификацию, сообщает Motorsport.

Cтартовая решетка в этих 30-минутных гонках должна быть перевернутым положением в общем зачете. Это значит, что лидер чемпионата будет стартовать с последнего места, а поул достанется тому, кто идет на 20-й строчке в генеральной классификации.

FIA поддержала эту идею, однако lля ратификации такого решения необходима единогласная поддержка всех 10 команд «Формулы-1».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир