В «Формуле-1» могут заменить квалификацию на короткие гонки

Руководство «Формулы-1» предложило участникам проводить короткие 30-минутные гонки по субботам. Такие мини-заезды должны заменить квалификацию, сообщает Motorsport.

Cтартовая решетка в этих 30-минутных гонках должна быть перевернутым положением в общем зачете. Это значит, что лидер чемпионата будет стартовать с последнего места, а поул достанется тому, кто идет на 20-й строчке в генеральной классификации.

FIA поддержала эту идею, однако lля ратификации такого решения необходима единогласная поддержка всех 10 команд «Формулы-1».