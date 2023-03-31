В «Формуле-1» могут снова появиться шины «Бриджстоун»

«Бриджстоун» заинтересован в возвращении в «Формулу-1» с 2025 года, сообщает Auto Motor und Sport.

FIA открыла тендер на поставку покрышек с сезона-2025. Конкурс покрывает период с 2025 по 2027 год с опцией продления на сезон-2028. В «Бриджстоун» серьезно заинтересованы в возвращении, сообщает источник.

«Пирелли» уже дала понять, что будет рада сохранить статус поставщика «Ф-1», однако, по всей видимости, у итальянцев появились конкуренты. Контракты на поставку шин являются эксклюзивными с 2007 года и останутся таковыми в будущем. «Ф-1» избегает «шинных войн», чтобы не повышать траты.

Контракт с «Пирелли» приносит чемпионату от 30 до 40 миллионов долларов в год, а конкуренция, по всей видимости, позволит заработать больше. Заинтересованные стороны должны подать заявки до середины мая. В «Пирелли» ожидают, что решение будет принято к летнему перерыву.

С 2011 года единственным поставщиком шин для «Ф-1» является «Пирелли», действующий контракт истекает в конце следующего сезона. «Бриджстоун» производил покрышки с 1997 по 2010 год, а также для отдельных этапов в 1976-м и 1977-м.