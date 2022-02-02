В «Формуле-1» изменятся правила использования коробок передач

«Формула-1» с 2022 года изменит правила использования командами коробок передач, сообщает Motorsport.

С сезона-2022 команда будет получать возможность использовать четыре коробки передач на каждой машине в течение сезона — с неограниченными возможностями ротации и замены четырех данных узлов.

Однако в случае возникновения необходимости использовать уже пятую по счету коробку передач пилот сразу получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решетке.

В случае использования шестой, седьмой, восьмой и так далее по счету коробки передач пилот будет получать штраф в пять позиций после каждой такой замены.