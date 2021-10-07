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В «Формуле-1» хотят значительно увеличить количество спринт-квалификаций в 2022 году

08:58
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Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что планирует увеличить количество спринт-квалификаций в календаре гоночной серии в 2022 году.

«В начале этого года мы говорили, что проведем три спринт-квалификации в качестве теста, чтобы убедиться, что план работает. Большинство комментариев были позитивными, промоутеры остались довольны, потому что появилось что-то новое и важное как в пятничный день этапа, так и в субботний. При этом, несмотря на позитивные отзывы, мы учтем и мнение тех, кто недоволен форматом. Мы не будем проводить спринт-квалификации везде. Думаю, в следующем году эти гонки пройдут в рамках одной трети этапов. В следующем сезоне календарь будет состоять из 23 гонок», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

Спринт-квалификации стали проводиться в «Формуле-1» впервые в истории гоночной серии в 2021 году. Заезды проводят по субботам, по их итогам определяется стартовый порядок на основную гонку, которая проводится в воскресенье.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12433/12425698/stefano-domenicali-exclusive-f1-boss-on-2022-and-plans-for-sprint-to-fill-one-third-of-calendar

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Иван Торопцев все материалы автора

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