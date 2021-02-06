В «Формуле-1» хотят провести гонку в Африке

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал, что в календаре «королевских гонок» может появиться «Гран-при Африки».

«Это важный вопрос. Думаю, это важно как с точки зрения получения нового региона, так и в вопросе возвращения старой трассы с большим наследием в «Формуле-1», — приводит слова Доменикали Nextgen-Auto.

Сейчас руководство «Ф-1» рассматривает варианты с проведением гонок в одной из стран Северной Африки или возвращение в календарь этапа в ЮАР.

Последний раз гонки «Формулы-1» проходили на африканском континенте в 1993 году.