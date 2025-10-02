В ФИА предупредили о высокой температуре во время «Гран-при Сингапура»

Международная автомобильная федерация (ФИА) обратилась к гонщикам и командам с предупреждением об экстремально высоких температурах во время проведения «Гран-при Сингапура» «Формулы-1» 3—5 октября.

Ожидается, что температура воздуха превысит 31 градус по Цельсию. Средняя температура октября здесь составляет 27,7 градуса.

По правилам соревнований в случае такой высокой температуры нужно будет использовать специальный охлаждающий жилет для пилота или же устанавливать балласт массой в 500 граммов.