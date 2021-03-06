В ФИА опубликовали итоги расследования аварии Грожана

Департамент безопасности ФИА завершил расследование аварии пилота «Хааса» Ромена Грожана во время прошлогоднего «Гран-при Бахрейна», сообщает Autosport.

В ходе расследования были изучены все доступные видеоматериалы, телеметрия с машин и показания очевидцев. По результатам были выявлены факты, повлиявшие на последствия инцидента, и сделаны выводы, которые должны привести к повышению уровня безопасности в автоспорте.

— Грожан вылетел с трассы в третьем повороте на скорости 241 км/ч после контакта правого заднего колеса с левым передним колесом машины Даниила Квята.

— Удар в ограждение через 180 метров произошел на скорости 192 км/ч под углом 29 градусов, перегрузка в момент столкновения с ограждением составила 67G.

— После повреждения среднего рельса и значительной деформации верхнего и нижнего рельсов машина пробила барьер. При ударе машина получила серьезные повреждения — в частности, моторный отсек отделился от монокока. Оторвалась крышка топливного бака и разорвался топливопровод, и то, и другое привело к утечке топлива.

— Батарея высоковольтной системы рекуперации энергии (ERS) была сильно повреждена, при этом некоторые элементы аккумуляторной батареи остались в силовой установке, а другие остались прикрепленными к монококу.

— Возгорание возникло в момент завершающей стадии удара, началось в задней части монокока, по мере усиления огонь продвигался в сторону кокпита.

— Гонщик не сразу смог выбраться: левая нога застряла среди обломков в кокпите. Он вытащил ногу из ботинка, который остался внутри машины. Затем он убрал сместившийся подголовник и рулевое колесо и выбрался из машины.

— Медицинский автомобиль ФИА прибыл на место спустя 11 секунд после аварии. Водитель Алан ван дер Мерве срезал трассу, чтобы доехать быстрее. По прибытии на место медицинский координатор Ян Робертс помог маршалу с огнетушителем и попытался помочь Грожану выбраться. Спустя 27 секунд после аварии Грожан самостоятельно выбрался из машины.

— Грожан получил ожоги тыльной стороны обеих рук и был доставлен на машине скорой помощи в медицинский центр, затем его отправили в госпиталь Сил обороны Бахрейна для дальнейшего обследования и лечения. Через три дня после аварии его выписали.