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29 марта, 13:38

В ФИА изучат потенциальные изменения в правилах после аварии Бермана на «Гран-при Японии»

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с заявлением после критики технического регламента сезона-2026 из-за аварии пилота «Хаас» Оливера Бермана на «Гран-при Японии».

Британец потерял контроль над болидом при попытке обогнать Франко Колапинто из «Альпин», после чего вылетел с трассы и врезался в ограждение. Колапинто в этот момент накапливал энергию для силовой установки и ехал значительно медленнее Бермана.

«С момента введения нового регламента правила были предметом постоянного обсуждения между ФИА, командами, производителями двигателей и менеджментом «Формулы-1». В правилах изначально заложены параметры, которые могут быть изменены — особенно это касается работы с энергией, которую можно оптимизировать на основе данных, полученных на трассе.

Последовательная позиция всех сторон заключалась в том, что систематический обзор будет проведен после первой части сезона, когда будет собрано достаточно данных. В апреле запланирован ряд встреч, на которых новые правила будут оценены, на основе чего мы определим, нужны ли изменения.

Любые потенциальные правки, касающиеся работы с энергией, требуют тщательного моделирования и анализа. ФИА продолжит работать в тесном сотрудничестве со всеми сторонами на благо «Формулы-1», и безопасность всегда будет ключевой ценностью миссии нашей организации. В настоящий момент рано рассуждать о характере потенциальных изменений, дополнительная информация будет опубликована в свое время», — говорится в заявлении ФИА.

С сезона-2026 в «Формуле-1» действует новый технический регламент, который значительно изменил работу силовых установок на болидах из-за новой системы рекуперации энергии.

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