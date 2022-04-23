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Сегодня, 17:10

В «Феррари» ответили на вопрос о будущем Шварцмана

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о будущем российского пилота Роберта Шварцмана в команде.

«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прерывал. Так что на данный момент он наш тест-пилот и останется им. Если в будущем представится возможность позволить ему сесть за руль, мы, вероятно, позволим это сделать», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Отметим, что в 2022 году команды «Формулы-1» должны провести две практики, задействовав молодых пилотов.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према». По окончании сезона россиянин сообщил, что покидает гоночную серию.

Источник: https://www.racefans.net/2022/04/23/ferraris-russian-test-driver-shwartzman-will-use-israeli-licence-for-f1-appearances/
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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