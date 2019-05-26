В "Феррари" объяснили ошибку, допущенную в квалификации Леклера

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто объяснил ошибку команды, из-за которой Шарль Леклер в квалификации "Гран-при Монако" не смог выйти во второй сегмент. Монегаска не отправили на еще один быстрый круг, и конкуренты улучшили свои результаты.

– Мы в режиме реального времени отслеживаем, какого результата хватит на проход дальше. Обычно это делается с небольшим запасом, – цитирует F1Today Бинотто. – Запаса обычно хватает, чтобы исключить любые риски и неопределенность. А на этот раз запаса оказалось мало. Соперники в последних попытках слишком улучшили свое время, а мы не учли ряд факторов для улучшения. В "Феррари" таких ошибок быть не должно. Нам необходимы очки, чтобы догонять конкурентов.