В "Феррари" не предупредили Леклера о штрафе Феттеля

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не знал о пятисекундном штрафе напарника по команде Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады". Леклер занял третье место, немец – второе.

– Я ничего не знал, – цитирует Crush Леклера. – Команда не сказала мне о штрафе Себа, так что просто старался приблизиться к Льюису. Почему мне не сказали? Не знаю. В итоге я вел собственную гонку, но не был в курсе. С первого до последнего круга мы были очень конкурентоспособны на каждом круге. Обидно, что проиграли довольно много из-за более позднего пит-стопа.

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