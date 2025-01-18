В «Феррари» назвали дату первого официального мероприятия Хэмилтона

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон посетит первое совместное мероприятие с командой «Феррари», которое пройдет в марте этого года в Милане.

На мероприятии будет отмечаться спонсорское сотрудничество с компанией UniCredit.

Это будет первый официальный выход 40-летнего британца в качестве пилота «Феррари». Событие запланировано на время между предсезонными тестами 28 февраля и началом сезона в Австралии 16 марта.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.