В "Феррари" могут отдать предпочтение Леклеру в борьбе за чемпионство

Глава "Феррари" Маттиа Бинотто отметил, что команда может сделать ставку на Шарля Леклера в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. Для этого 21-летнему монегаску нужно продолжать превосходить своего партнера Себастьяна Феттеля на трассе.

– Конечно, команда должна делать так, чтобы оба пилота набирали максимум возможных очков, – цитирует F1Today Бинотто. – Если вдруг будет ситуация 50 на 50, когда придется кому-то отдать предпочтение, мы отдадим его Феттелю, просто потому что у него больше опыта в "Формуле-1". Он четыре раза становился чемпионом. Для нас он гонщик, у которого больше всего шансов побороться за титул. Но через несколько гонок все может поменяться по каким-либо причинам. Мы можем изменить нашу позицию по этому вопросу.