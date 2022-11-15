В «Феррари» и «Альфа Ромео» отказались комментировать слухи о замене Бинотто на Вассера

Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» назвала слухами недавние публикации по поводу ухода с поста руководителя гоночного коллектива Маттиа Бинотто.

«Это слухи и домыслы, которые мы никогда не комментируем», — приводит слова представителей «Феррари» журналист Джулиано Дукесс в своих соцсетях.

Представители «Альфа Ромео» отказались комментировать эту информацию.

СМИ сообщали, что руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер сменит на аналогичной должности Маттиа Бинотто в «Феррари» в январе.

53-летний Бинотто возглавил итальянский коллектив в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене. За один «Гран-при» до конца сезона-2022 «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 524 очка и на 19 балов опережает «Мерседес».

Вассер является руководителем «Заубера» с 2017 года. В 2019 году швейцарская команда изменила название на «Альфа Ромео».