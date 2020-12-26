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В «Феррари» хотят избежать провала в следующем сезоне

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о ближайших планах команды.

«2022 год станет для нас важнее из-за того, что мы вступим в новую техническую эру. Сезон-2022 будет приоритетным. Тем не менее, мы, как «Феррари», не можем позволить себе еще один сезон в таком же духе, как прошедший. Смотря на развитие машины, я чувствую надежду, что следующий год будет успешнее, но это станет ясно только когда мы окажемся на старте», — приводит Motorsport слова Бинотто.

В сезоне-2020 «Феррари» заняла шестое место в кубке конструкторов — это худший результат для команды с 1980 года.

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