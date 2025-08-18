В честь Пиастри назовут новую трибуну на «Гран-при Австралии» — 2026

В честь пилота «Макларена» Оскара Пиастри будет названа новая трибуна на «Гран-при Австралии» — 2026, сообщает пресс-служба автодрома «Альберт-Парк» в Мельбурне.

Отмечается, что новая трибуна будет располагаться на старт-финишной прямой напротив пит-лейна рядом с трибуной в честь аргентинского гощика Хуана Мануэля Фанхио.

«Оскар добился невероятных успехов в начале своей карьеры в картинге, «Формуле-3», «Формуле-2», а теперь и в «Формуле-1». Вполне уместно, что мы чествуем невероятный взлет Оскара в автоспорте, организовав специальную трибуну на его домашнем Гран-при», — прокомментировал решение генеральный директор «Гран-при Австралии» Трэвис Олд.

Пиастри стал чемпионом «Формулы-3» в 2020 году и «Формулы-2» в 2021 году. В этом сезоне после 14 этапов 24-летний австралиец лидирует в зачете пилотов с 284 очками.