В Бразилии установили скульптуру Айртона Сенны

В Сан-Паулу (Бразилия) открыли памятник легендарному гонщику Айртону Сенне, сообщает Autosport.

Скульптура высотой 3,5 метра и весом больше 350 кг установлена на 18-м километре шоссе, названного в честь великого бразильского гонщика, между международным аэропортом Гуарульюс и въездом в Сан-Паулу. Мероприятие прошло в присутствии Вивиан Сенны, родной сестры Айртона и главы фонда имени Сенны, и губернатора Сан-Паулу Жоау Дориа.

H? alguns dias inauguraram, em S?o Paulo, uma est?tua em homenagem a Ayrton Senna e, falando francamente, o ?dolo da F?rmula 1 merecia coisa melhor. https://t.co/PK3mJgThXp pic.twitter.com/Wrs8CmYWkj — Jornal da Cidade (@jornaldacidade7) December 23, 2019

Айртон Сенна — трехкратный чемпион «Формулы-1». 1 мая 1994 года бразилец скончался в результате аварии на «Гран-при Сан-Марино». Ему было 34 года.