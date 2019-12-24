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В Бразилии установили скульптуру Айртона Сенны

24 декабря 2019, 23:42

В Сан-Паулу (Бразилия) открыли памятник легендарному гонщику Айртону Сенне, сообщает Autosport.

Скульптура высотой 3,5 метра и весом больше 350 кг установлена на 18-м километре шоссе, названного в честь великого бразильского гонщика, между международным аэропортом Гуарульюс и въездом в Сан-Паулу. Мероприятие прошло в присутствии Вивиан Сенны, родной сестры Айртона и главы фонда имени Сенны, и губернатора Сан-Паулу Жоау Дориа.

Айртон Сенна — трехкратный чемпион «Формулы-1». 1 мая 1994 года бразилец скончался в результате аварии на «Гран-при Сан-Марино». Ему было 34 года.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60388-v-san-paulu-ustanovili-35-metrovuyu-skulpturu-ayrtona-senny

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