В Бразилии начали расследование в отношении Пике, призвавшего выкинуть нового президента на кладбище

Бразильская прокуратура начала расследование в отношении трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике, который ранее высказался на тему завершившихся выборов президента страны, пожелав смерти новому главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.

«Нельсон Пике является известным человеком, и поэтому он должен понимать, что его высказывания могут дойти до сотен тысяч людей», — приводит текст заявления прокуратуры FOX Sports.

Отмечается, что заявление Пике будет рассмотрено в отношении подстрекательства к насилию и разжигание противоречий между различными партиями и ветвями власти.

Ожидается, что Пике и человек, который записал видео, дадут показания перед федеральной полицией Бразилии.

После избрания нового президента да Силвы 70-летний бразилец в нецензурной форме призвал выкинуть его на кладбище.