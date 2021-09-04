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В «Астон Мартин» опровергли слухи о контакте с Алонсо

4 сентября 2021, 23:52
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Команда «Астон Мартин» выпустила официальное заявление с опровержением интереса к приглашению пилота Фернандо Алонсо.

«Лоренс Стролл не предлагал Фернандо Алонсо место в команде.

По ходу летнего перерыва в чемпионате Лоренс поужинал на Сардинии в компании Флавио Бриаторе (экс-босс «Рено» и менеджер Фернандо Алонсо — прим. «СЭ»). Лоренс и Флавио друзья. И за эти годы они неоднократно ужинали вместе на Сардинии. Это была обычная встреча, ничего более», — заявил представитель «Астон Мартин».

Ранее появилась информация, согласно которой владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл намеревался пригласить Фернандо Алонсо в команду в 2022 году и заменить Себастьяна Феттеля.

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Иван Шитик все материалы автора

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