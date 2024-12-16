В «Альпин» рассказали о причине отказа от Карлоса Сайнса

Советник команды «Формулы-1» «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что команда искала долгосрочное сотрудничество, а испанский автогонщик Карлос Сайнс не мог этого предложить.

«Когда нас заинтересовал Сайнс, я с ним поговорил и выяснил, что он нам не подходит. Мы рассчитывали на контракт минимум на 4 года. Карлос от него отказался. Нам нет смысла брать человека в команду на короткий срок: либо он верит в нашу программу и остается до конца, либо нет», — приводит слова Бриаторе BBC.

По результатам 2024 года Сайнс, выступавший за «Феррари», занял пятое месте в личном зачете пилотов «Формулы-1». В следующем сезоне он будет выступать за команду «Уильямс». Контракт с новой командой рассчитан на два года.